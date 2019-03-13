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Burhaniye Sümbülü piyasaya çıktı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle binlikte meyve ağaçları çiçeklenirken, sümbüller de çiçekçilerdeki yerini aldı.

Sümbülün demetini 5 liradan sattığını anlatan Güler Çankaya, yerli sümbülün ilgi gördüğünü söyledi.


Burhaniye de, meralar yeşermeye başlarken, bahçelerdeki sümbüllerde açtı. 30 yıldır çiçekçilik yapan Güler Çankaya, “Çiçek mevsimi başladı. İki haftadan beri İzmir Karaburun'dan gelen sümbülleri satıyorduk. Şimdi ise kırsal mahallelerde yerli sümbül çıktı. Yerli sümbül de çok tutuluyor. Demetini 5 liradan satarak ekmek parası kazanıyorum” dedi.

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