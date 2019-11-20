Burhaniye Tariş'de Nadir Karayaz güven tazeledi

Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi genel kurulunda Nadir Karayaz güven tazeledi. 1840 üyesi bulunan kooperatifte, tek liste ile gidilen genel kurulda 4 yıllık başkan Nadir Karayaz kullanılan 240 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını emekli öğretmen Murat Altıntaş yaparken, Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk Tariş'in gelir gider hesaplarını üyeler ile paylaştı. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, yaptığı konuşmada üyeleri Tariş'e sahip çıkmaya çağırdı. Genel kurula katılanlara teşekkür eden Fikret Akova,, “Bu gün baktığımızda zeytin üreticisi ne yazık ki verdiği emeğinin karşılığını alamıyor. Bunun başlıca nedeni artan giderler ve Suriye'den ithal edilen zeytinyağıdır. Bu gün çok sayıdaki tanınmış zeytinyağı firmaları yabancıların eline geçmiştir. Bu konuda tek milli olanı Tariş'dir. Bunun için Tariş'e sahip çıkalım. Burhaniye Tariş olarak Zeytin Organize Sanayi Bölgesinde 16 dönüm yer aldık. Aldığımız bu yerde 4 bin metre kare kapalı alana sahip fabrika yapılacak. Bizlere verdiğiniz destekler ile sizlere en iyi hizmeti vermenin çabasında olan arkadaşlarımıza sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki Tariş büyük bir işletme. 32 kooperatif arasında en büyük olanı Burhaniye kooperatifi. Genel kurula katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçim de, yeni yönetim kurulu, Nadir Karayaz, Yusuf Kenan Çoban, Mehmet Budak, ve Ali Güngör Çoban'dan oluştu. Kooperatif delegeliğine ise, Fikret Akova, Hüseyin Nizam, Ali Duman, Ali Ok, Mehmet Ali Aygün, Necat Kaynak, İsmail Kabakçı ve Altan Terzioğlu seçildi.