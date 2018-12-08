Burhaniye Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde(Baçem) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen 2.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu sona ererken, kursu bitiren 146 kişiye törenle belgeleri verildi. Baçem'de düzenlenen belge dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Faruk Özen, AK Partili Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Zahit Doğdu, Edremit Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Dereli ile kursiyerler katıldı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin Börezli Mahallesindeki tesislerinde düzenlenen 2 haftalık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu'na 18 ilden 146 vatandaş katıldı. Uzmanlar, tıbbı ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda geniş bilgiler verirken, kursun son günü de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) yetkilileri destekler konusunda bilgilendirme yaptı. Değişik meslek guruplarından vatandaşlardan oluşan kursiyerler, çok faydalı bilgiler öğrendiklerini kaydederken, kursu düzenleyenlere teşekkür ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de yaptıkları konuşmalar da tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini ve yurt ekonomisine katkılarını anlattı. Kursiyerlerin başarı belgeleri belediye başkanları tarafından verilirken, bazı kursiyerler Baçem'in akademiye dönüştürülmesini istediler. İzmir'den gelen Selma Ay, “Ben İzmir'den geliyorum. İzmir Yerel Tohum Derneği Başkanıyım. Kursta çok güzel bilgiler edindim. Baçem'de çok güzel bir eğitim aldık. Burada yaklaşık 50 kişi Türkiye'de ilk defa Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Kooperatifi kurmayı kararlaştırdık.“ dedi. Edremitli İngilizce Öğretmeni Bahadır Yıldırım da, “Bu iki haftalık kurstan sonra kendimi çok donanımlı hissediyorum. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Bunları ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz” dedi. Burhaniye Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç de, “Kursumuz ilgi gördü. Burada çok güzel şeyler anlatıldı. Ancak, daha detaylı bilgiler verilmesini istiyoruz. Burası, Baçem Akademi olmalı. Böylelikle daha yararlı hizmetler olacağına inanıyorum.” dedi. Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de, “Tıbbı ve aromatik bitkiler üretimiyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Bu gün ikinci kursumuz sona erdi. Kursumuza 18 ilden ve çevre ilçelerden 146 kişi katıldı. Kurs sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. Baçem'i Akademi haline getirmek istiyoruz. Tıbbı ve aromatik bitkiler çok önemli. Kurslarda bunların nasıl ve nerelerde yetişebileceğini anlatıyoruz” dedi.