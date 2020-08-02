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Burhaniye trafik denetimi

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sebebiyle yollarda yoğunluk artarken trafik ekipleri de denetimleri sıklaştırdı.

Trafik denetimlerine katılan Kaymakam İlyas Memiş sürücüleri hem trafik kuralları hem de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hususunda uyardı.


Çanakkale-İzmir Karayolu'nun ilçe girişinde yapılan trafik denetiminde Kaymakam İlyas Memiş'e İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmmetaş ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez eşlik etti. Denetlemelerde sürücülerle sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, sürücüleri maske takmaları ve sürat yapmaktan kaçınmaları noktasında uyararak hayırlı yolculuklar diledi.

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