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Burhaniye Uygulamalı Bilimler de yeniden İlban dönemi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Prof.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban iki yıl aradan sonra aynı göreve atandı. Geçen süre zarfında da Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Prof. Dr. İlban, yeni görevine başlarken, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti. .


Burhaniye Meslek Yüksekokulundaki çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden İlban “05.01.2021 tarihi itibari ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın İlter Kuş hocamın tasarrufunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna Müdür olarak yeniden atanmış bulunmaktayım. Rektörüm İlter Kuş hocama bizlere duyduğu güven ve teveccühleri için çok teşekkür ediyorum. İki yıl boyunca huzurlu bir şekilde çalıştığımız ve müdürlüğümüzü yapan Prof. Dr. Yusuf Aymankuy hocamıza da bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. 24.01.2019 tarihinde göreve başladığım Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüm süresince daima yanımda olan Öğr. Gör. İlhan Deveci, Öğr. Gör. Dr. Alaattin İrdem, Yüksekokul Sekreterim Ali Kulahlı'ya ve tüm akademik ve idari personele, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

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