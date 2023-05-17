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Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Kaymakam İlyas Memiş'e ziyarette bulundu

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. M.Oğuzhan İlban Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.


Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini vekâleten yürüten Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban fakülte dekanlığına asaleten atanması nedeniyle beraberinde Dekan Yardımcıları Doç Dr. Öğretim Üyesi Ali Solunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu'ndan oluşan heyetle Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.


Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Memiş, Dr. M. Oğuzhan İlban'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca dekanlık görevine asaleten atanmasından dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

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