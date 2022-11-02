Burhaniye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı kıyı balıkçılığı işletme belgesi aldı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi tarafından işletilen Burhaniye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Ulaştırma Bakanlığı'ndan “Kıyı Tesisi Geçici İşletme İzin Belgesini” aldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in 2005 yılında milletvekilliği döneminde ki girişimlerle Burhaniye Belediyesine kazandırdığı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Ulaştırma Bakanlığından İşletme Belgesini aldı.

2019 yılında Belediye Başkanı seçildikten sonra Burhaniye Yat Limanı ve çevresinde yaptığı projelerle değer kazanmasını sağlayan ve deniz turizminde Türkiye'nin önemli marinaları arasına giren Burhaniye Yat Limanı'nın fiziki düzenlemeleri de yapılarak bakanlık standartlarına getirilmişti. Burhaniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından bu sene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası Burhaniye Yat Limanında bakanlıkça incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, standartları taşıdığı uygun görülerek işletme için uygun görülen Burhaniye Yat Limanı “Kıyı Tesisi Geçici İşletme Belgesi ”ne sahip oldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler marina ve balıkçı barınağının Burhaniye'ye deniz turizmi bakımından çok değer kattığını belirterek, “Göreve geldiğimizde yat limanımızın kapasitesini %100'ün üzerinde artırımının yanında bakanlık standartlarına da uygun hale getirmeyi başardık. Bu sene bakanlığa yaptığımız başvurumuz sonrası Bakanlık tarafından işletme belgesine sahip olduk. Bu Burhaniye Yat Limanının nitelik kazanmasını ve denizden gelen misafirlerimizi en iyi hizmeti sunmamıza olanak sağladı” dedi.