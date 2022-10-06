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Burhaniye Yaylacık'da köy hayrı düzenlendi

Burhaniye’de Yaylacık kırsal mahallesi köy hayrı düzenledi.

Burhaniye'de Yaylacık kırsal mahallesi köy hayrı düzenledi. Hayra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve mahalle muhtarları katıldı.


Köy meydanına kurulan sofralara Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de misafir oldu. Yaylacık Mahalle Muhtarı Ali Gezer'in ev sahipliğinde yapılan hayırda mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Deveciler vatandaşlarla sohbet ederek hayırlarının kabul olmasını temenni etti. Mahallenin taleplerini de dinleyen Başkan Deveciler, muhtar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti

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