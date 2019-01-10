Burhaniye yelken ve dalış turizmi heyecanı

Burhaniye'de turizmde çeşitliliğini artırmak için çalışma yapılırken, dalış ve yelken turizmi için de düğmeye basıldı. Burhaniye Ticaret Odası'nın hazırladığı yapay resif projesi için Ege Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümünden Prof.Dr. Altan Lök başkanlığındaki ekip Burhaniye ve Gömeç sahillerinde çalışma başlattı.

Gazetecilerle bir araya gelen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, ilçede turizmi çeşitlendirmek ve sezonu uzatmak için yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi. Fuarlarda ürün tanıtımı yaptıklarını anlatan Aysel, “İlçedeki ticari hayatın geliştirilmesi için yaklaşık 15 adet proje hazırladık. İlçemizde balık çeşidi ve sayısını artırmak için yapay resif projesi hazırladık. Bunun için Ege Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümünden Prof.Dr.Altan Lök başkanlığındaki bir ekip Burhaniye ve Gömeç sahillerinde araştırma yapıp bize rapor verecek. Bu proje için Güney Marmara Kalkınma Ajansından destek sağladık. Projenin yüzde 10'luk bölümünü de biz karşılayacağız. Akademisyenlerin hazırlayacakları rapora göre, belirlenen alanlara eski gemi ve uçaklar atmak istiyoruz. Böylelikle yörede balık çeşidi ve sayısı artacağı gibi, dalış turizmi de gelişecek. Ayrıca; yelken turizmi içinde çalışmalarımız var. İlçemizin içinden geçen Çanakkale-İzmir karayolunun kenarlarının ticari alan yapılması için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Ayraca, yöremizde üretilen zeytinyağına coğrafi işaret almak için de çalışma yapıyoruz. Yörede sezon kısa sürmektedir. Ancak, böyle dalış ve yelken turizmini geliştirebilirsek sezonu uzatabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için sürekli projeler hazırlıyoruz. Şu anda hazırlanan proje sayısı 15'i buldu. İlçemizi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için belediyemizin de desteği ile yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.