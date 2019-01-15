Burhaniye'de 10 liraya satılan köy peyniri yoğun ilgi gördü

Peynir çeşitlerinde kilo fiyatını 5 liraya kadar aşağıya çeken Paşa Süt Ürünleri İşletmesi köy peynirinin fiyatını da 10 liraya indirdi. 10 liralık peynirin yoğun ilgi gördüğünü anlatan satış görevlisi Zekeriya İman, peynirin pastörize edilmiş sütten üretildiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanında peynir, yoğurt ve tereyağı satan Paşa Süt Ürünleri İşletmesi 15 gün önce üretimine başladığı köy peynirinin kilosunu 10 liradan satmaya başladı. Ucuz peynir kısa zamanda yoğun ilgi görürken, firma diğer çeşitlerde de kilo fiyatında 5 lira indirime gitti. Köy peynirinin tutulduğunu anlatan satış görevlisi Zekeriya İman, “Fiyatların artması üzerine satışlar azalmıştı. Bütün çeşitlerde fiyat indirimine giderken, yeni üretimine başladığımız köy peynirini de 10 liradan satmaya başladık. Köy peyniri yoğun ilgi gördü. Böylelikle satışlarımız arttı” dedi.