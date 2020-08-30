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Burhaniye'de 16 yaşındaki genç av tüfeği ile öldürüldü

Burhaniye ilçesinde, kırsal Korucaoluk mahallesinde 16 yaşındaki M.

G. av tüfeği ile vuruldu. Olay, Korucaoluk mahallesinin yaylasında dün meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Ö.Y, iki gün önce eşine laf attığını iddia ettiği M.G'yi takip etti. Yaylaya 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında silahını ateşleyerek M.G'yi vurdu. Vurulan genç olay yerinde ölürken, zanlı silahı ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. Jandarma çok yönlü soruşturmaya devam ediyor

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