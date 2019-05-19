Burhaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Bu yıl Milli Mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılına denk gelen kutlamalarda, Cumhuriyet Meydanında anıta çelenk konmasının ardından 8 Eylül Stadında yapılan törenler renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde Gençlik Yürüyüşüyle başlayan kutlamalar daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 8 Eylül Stadında yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarihle birlikte Türk Milleti, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ililebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır” dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Hep birlikte Atatürk'ün gençliğe hitabı seslendirildi. Gençlik marşının okunmasının ardından da çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Aymankuy ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ve daire müdürleri tarafından verildi. Jimnastik grubu ve tekvandocuların gösterileri de büyük alkış aldı. Programın sonunda Burhaniye Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri törenlere renk kattı. Kaymakam Hüseyin Öner ve Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran, törende görev alan öğretmenlere teşekkür etti.