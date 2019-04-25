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Burhaniye'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir öğretmen 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir öğretmen 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulda rehber öğretmen Ö.A.'nın evine götürdüğü 9 ve 11 yaşındaki kardeşleri taciz ettiği iddia edildi. Olayı çocuklarından öğrenen anne soluğu karakolda alırken, öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine akşam saatlerinde öğretmen Ö.A'nın evine giden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için önce Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen öğretmen, ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Ö.A. Burhaniye Adliyesinde savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A'nın benzer suçtan süren bir davasının da olduğu öğrenildi.

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