Burhaniye'de 23 Nisan törenlerine ritm gurubu damgasını vurdu

Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yılı görkemli törenlerle kutlanırken, Nadir Tolun İlkokulu Ritim Grubu'nun gösterileri törenlere damgasını vurdu. 8 Eylül Stadında düzenlenen törenlere Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.M.Oğuzhan İlban ile daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni yaptı. Protokolün, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından başlayan törenler, çok renkli gösterilere sahne oldu. Öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları ve jimnastik ekipleri gösteriler yaptı. Düzenlenen resim ve kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verildi. Nadir Tolun İlkokulu Ritm Grubunun, eğitmenleri Metin Çavdar öncülüğünde yaptıkları gösteri büyük ilgi gördü. Ritim gurubunun mini konseri öğrencileri de coşturdu. Ritm grubunun konseri sırasında çok sayıda öğrenci oyunları ile ritim grubuna eşlik etti. Ritm grubunda yer alan öğrencilerde mutluluklarını dile getirdi. Ritm grubunda görev alan öğrencilerden Lara Solak, “Bence gösteri çok heyecanlıydı. Güzel bir etkinlik oldu” dedi. Hüseyin Tura Akbulut da, ”Ekip de en iyi darbuka çalan ben oldum. Mutluyum” dedi. Pelin Yıldız ise, “Atatürk'ün bize emanet ettiği 23 Nisan'ı çok seviyorum. Ben bu sene ilk defa darbuka çaldım. Darbukayı da çok sevdim” dedi. Ayşe Demir ise, ”İlk defa ritm grubunda yer aldım. Çok çalıştık. Ama başardık” dedi. Ekibin 4 yıldır çalıştığını anlatan Öğretmen Yasemin Diken de, “Öğrencilerimiz bunun için çok emek verdiler. Çok da güzel çaldılar. Güzel bir etkinlik oldu. Velilerimiz keyif aldı. Burhaniyeliler keyif aldı. Öğrencilerimiz keyif aldı. Bize destek olan Metin Çavdar hocamıza teşekkür ediyorum. Gösterilerimiz devam edecek” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, törenin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve törenlerde görev alan öğretmenlere teşekkür etti.