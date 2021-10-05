Burhaniye'de 25 kiloluk karpuz ilgi odağı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Salih Özdal'ın sergilediği 25 kiloluk karpuz ilgi odağı oldu. Pazarda, pestil ve baharat satışı yapan Özdal, karpuzun İvrindi'nin Hacıahmetler Mahallesinde yetiştiğini söyledi.

Burhaniye'de pazarcılık yapan emekli öğretmen Salih Özdal'ın tezgahında sergilediği 25 kiloluk kapuz ilgi odağı oldu. Karpuzun herkesin dikkatini çektiğini anlatan Özdal, kesip komşuları ile birlikte yiyeceğini söyledi. Pazarda, pestil, kuru üzüm ve baharat satışı yapan 63 yaşındaki Salih Özdal'ın tezgahında sergilediği 25 kiloluk karpuz satışları artırdı. Karpuzun İvrindi'nin Hacıahmetler Mahallesinden geldiğini anlatan Özdal, “Burhaniye merkez pazarı ile Bahçelievler pazarında pestil. kuru üzüm ve baharat satıyorum. Bu karpuzu da bir arkadayım getirdi. Bunu tezgahımda sergiliyorum. Karpuz herkesin ilgisini çekiyor. Böyle karpuzların Diyarbakır' da olduğunu duyardık. Denek ki, yöremizde de böyle karpuzlar yetişiyormuş. Karpuz sayesinde satışlarımız arttı. Karpuzu komşularımızla birlikle yiyeceğiz” dedi