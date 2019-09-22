Burhaniye'de 3 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir araya gelen bir grup hayırsever 3 bin kişiye aşure ikram etti.

İskele Cami İmamı Halil İbrahim Çetin ve mahalle esnaflarından Hayati Koç'un önderliğinde bir araya gelen hayırseverler aşure imecesi yaptı. Kadınların kazanlarda hazırladığı aşure cami cemaati ve mahalle halkına ikram edildi. Aşureyi geleneksel hale getireceklerini anlatan Hayati Koç, destek olanlara teşekkür etti.

Aşure hazırlanmasında görev alan kişiler, “Bugün hazırladığımız aşureyi cemaate ve mahalle halkına ikram ettik. Allah hayrımızı kabul etsin. Hayra katılanlara teşekkür ediyoruz. Aşure hayrını geçtiğimiz yıl ilk defa yapmıştık. Allah bu sene tekrarını kısmet etti. Cemaatimizde buna katkıda bulundu. kadınlar hazırladı, erkekler ikram etti.