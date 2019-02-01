Burhaniye'de 32 derslikli okulun yapımına başlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde yapılması planlanan 32 derslikli okulun yapımı için düğmeye basıldı. Bahçede bulunan 70 yıllık tek katlı binanın yıkımına başlanırken, önümüzdeki günlerde yeni binanın yapımına başlanacak.

İlçenin merkezinde bulunan Nadir Tolun Ortaokulunun bahçesine 32 derslik okul yapılıyor. Bu amaçla yaklaşık 70 yıllık tek katlı bina yıkılırken, yerine 5 katlı 32 derslikli okul binası yapılacak. Bin 400 metre karelik alana yapılması planlanan okulun üst katında 350 kişilik salon yer alacak. Okulun bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “İlçemizde derslik sayısının artırılması için çalışma yapıyoruz. Bunun içinde son yıllarda modern yeni okullarımız hizmete girdi. İlçe merkezindeki Nadir Tolun Okulu da eski olduğu için ihtiyaca cevap vermiyordu. Şu anda eski tek katlı bina yıkıldı. Yerine 32 derslikli okul yapılacak. Bu, ilçenin en büyük okulu olacak. Bu okulumuzun üst katında 350 kişilik salon yer alacak. Önümüzdeki yıllarda da ilkokul binası yıkılarak yerine yenisi yapılacak. Böylelikle, ilçemiz modern okullar kazanmış olacak” dedi.