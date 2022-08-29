Burhaniye'de 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen '32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali' törenle başladı.

Ören Meydanında düzenlenen açılış törenine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Balıkesir Milletvekili Enser Aytekin ile çok sayıda partili, ünlü oyuncu İlyas Salman ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından düzenlenen törende Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Milletvekili Ensar Aytekin, Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke birer konuşma yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılımcılara teşekkür ederken, 32 yıl önce başlatılan festivali devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Deveciler, “Kültür, alınacak ve satılacak bir madde ve meta değildir. Kültür insanlarda yaşamanın özüdür. Bizler bin yıldır bu toprakları vatan yapmış, yaşadığımız çağa ayak uydurmuş, kültür ve sanatı ayrılmaz bir parçası görmüş insanlar olarak özümüzden hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız da” dedi.

Milletvekili Ensar Aytekin de, ”Bu güzel buluşmayı sağlayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e ve değerli çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Festivaller de halkın, vatandaşların sevdiği, takip ettiği yazarlar çizerlerin sanatıyla buluşması, ona dokunması ve unu dinlemesi eğlenmesi bir haktır” dedi.

"Farklı kültürlerin birleşmesi, kaynaşması birilerini rahatsız etti”

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Hep birlikte bir yaşamı paylaşıyoruz. Farklı hayat tarzı ve düşünceye sahip gençler arasında uzun zamandır var olan ve Bay Kemal'in de özel bir gayret gösterdiği farklı kültürlerin birleşmesi, kaynaşması birilerini rahatsız etti. Birileri bundan rahatsız. O istiyor ki toplum kutuplaşsın, muhafazakarla liberal karşı karşıya gelsin. 'İnançlardan doğru besleneyim, ben belki bir kısmını konsolide edeyim'. O iş bitti. Artık İmam Hatipli ile Fen Liseli bir ve aynıdır. Türk ve Kürt bir ve aynıdır. Bundan birileri rahatsız. Ben bunu doğal karşılıyorum. Kutuplaşmalardan beslenenler bundan rahatsız olur. Ama, şu sevindirmesi lazım ki Türkiye uzun yıllardır bu topraklarda hür ve bağımsızsa Türk Kürt bir olduğu için, başı açık ve kapalı kardeş olduğu içindir. Ve bu kardeşliğin bozulmasına bizim rızamız ve müsaademiz olmayacaktır. Bunu herkesin bilmesi lazım” dedi.

CHP Genel sekreteri Selin Sayek Böke ise, ”Cesareti ve umudu, ancak sahillerini halkına açan, meydanlarını konuşturan ve toplumu barıştıranlar kurabilirler. Dolayısı ile ben, bu gün bu karanlık üzerimize çökmüşken, aydınlığı bu meydanlardan var etmiş olan değerli Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e emek arkadaşlarına gönülden hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yapılın konuşmaların ardından, festivalin kurdelesi kesildi ve kurulan stantlar gezildi. Katılımcılar, stant sahiplerine hayırlı işler dileğinde bulundu. 4 günlük festival boyunca, konserler tiyatro gösterileri ve söyleşi programları yer alacak.