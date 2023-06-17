Burhaniye'de 3.kreş için çalışma başlatıldı

Eğitimde fırsat eşitliği ve kadınların çalışma hayatına katılımını arttırmak için, Burhaniye Belediyesi tarafından hizmet veren “Burhaniye Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerine” bir yenisi daha ekleniyor.

Öğretmenler Mahallesi Dr. Rıfat Caddesi üzerinde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında bulunan mülkiyeti Belediyeye ait taşınmaza, Burhaniye Belediyesinin 3. Çocuk gündüz bakımevinin yapılması için gerekli protokoller imzalandı. Belediye tarafından hazırlanacak projeye göre; 3, 4 ve 5 yaş çocuklar için 6 sınıflı, yemekhane, oyun-etkinlik alanı olan tek katlı Çocuk Gündüz Bakımevi yapılması planlanıyor. Toplam 656 m inşaat alanlı proje için eğitime katkı amacıyla hibe olarak yapılacak gündüz bakımevinin adı ise “Nurten Aslan Gündüz Bakımevi” olacak. 120 çocuğa ikinci bir yuva olacak bakımevi projesiyle ilgili konuşan Başkan Deveciler, “Önceliğimiz asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin çocuklarına cüzzi ücretlerle kreş hizmeti verebilmek. Kadınların iş hayatına girebilmeleri için desteklerimiz sürüyor. Okul öncesi eğitim veren çocuk gündüz bakımevlerimizde yetişen çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alacak hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacak” dedi.