Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci

Yeni seferler, mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirdi..

Bu güne kadar Havran ilçesi ile Kızıklı, Börezli, Dutluca, Büyükdere ve Küçükdere mahallerine yolcu taşıyan Taşıma Kooperatifi 5 köye daha sefer başlattı. Yeni seferlerin başlaması, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerinde sevince neden oldu. Hizmet ağını genişlettiklerini anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Ersöz, “ Bu güne kadar Havran ilçesi ile aynı güzergahta bulunan köyler ile cezaevine yolcu taşıyorduk. Şimdi Karadere güzergahında da yolcu taşımaya başladık. Her gün, Bahadınlı'ya 7, Karedere'ye ise 6 sefer yapıyoruz. Yaylacık, Korucaoluk ve Çamtepe mahallerine ise haftanın Pazartesi ve Cuma günleri sefer yapıyoruz. Bahadınlı için 3 lira ücret alınırken, Karedere için ise 4 lira 25 kuruş ücret alınmaktadır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun “ dedi.