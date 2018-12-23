Burhaniye'de 5 yıl içinde 8 sağlık ocağı hizmete girdi

Evde bakım hizmetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, sağlık hizmetlerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Burhaniye'de, 5 senede 8 farklı mahalleye yeni sağlık ocağı kazandırılırken 9 farklı mahallede bulunan sağlık evlerinde yenileme çalışmaları yapıldı. Burhaniye Belediyesi'nin evde yürüttüğü sağlık hizmetlerinin yanı sıra mahallelerde oluşturduğu sağlık ocakları da vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ En önem verdiğimiz konulardan biri olan sağlık işleri ile ilgili olarak 5 yılda kırsal mahallelerde ve merkezde ihtiyaç olan yerlerde yeni sağlık ocaklarını hizmete soktuk. Bu kapsamda Bahadınlı, Kırtık ve Tahtacı Mahallelerinde mevcut binalarda tadilat ve onarım işleri yapılarak sağlık ocakları aktif hale getirildi. Memiş, Geriş, Hacıahmet, Şarköy, Hürriyet, Korucaoluk Mahallelerinde de bakım çalışmaları yaptık. Şehirlerarası otobüs terminalinin yeni yerine taşınmasıyla birlikte eski garaj da bulunan alanda yeni düzenleme yaparak Sağlık Merkezi oluşturduk. Burhaniye'nin iki büyük mahallesi olan Öğretmenler Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde de yeni sağlık ocağı inşa ettik. Bu sağlık ocaklarını Sağlık Bakanlığı Aile Sağlık Merkezi hizmetine verdik. Sağlık alanında hizmet kalitesini arttırmak, hizmet standardının sürdürülebilirliğini sağlamak ve başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek hedefimiz doğrultusunda insan kaynağımızı ve fiziki altyapımızı sürekli geliştiriyoruz” dedi