Burhaniye'de 5 yılda 42 park yapıldı

Daha yeşil ve yaşanılabilir kent için hizmetlerini sürdüren Burhaniye Belediyesi, bu süre zarfında kişi başı düşen yeşil alan miktarını yüzde 66 oranında arttırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi belediyesi, park ve bahçeler müdürlüğü Başkan Necdet Uysal'ın talimatı ile başlattığı yeşil alan seferberliği ile 5 yılda kırsal mahallelerde ve kent merkezindeki mahallelerde 42 yeni park yaparken, kişi başı düşen yeşil alan oranını da yüzde 66 arttırdı. Gönül belediyeciliği sloganı ile hizmet ettiklerini belirten Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Her mahallede çocuklarımız daha rahat oynasın, büyüklerimiz nezih yerlerde toplansın diye 5 yılda 42 adet parkı ilçemize kazandırdık. Burhaniye Belediyesi olarak toplamda 137 bin 952 metrekare park ve yeşil alanı düzenlemesi yaptık. Bu sayede, ilçemizde yaşayan bireylerin kullandıkları kişi başı düşen yeşil alan miktarını da yüzde 66 oranında arttırdık. Parklar bulundukları kentlerin nefes alma yerleridir. Bu nedenle halkımızın gönüllerince vakit geçirebilmeleri için yeşil alan çalışmalarını çok önemsiyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımızı özenli bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.