Burhaniye'de 50 yıldır devam eden toplu iftar geleneği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kırsal Kızıklı Mahallesinde yaklaşık 50 yıldır oruçlar hep birlikte açılıyor. Mahalledeki vatandaşlar, sırayla komşularına iftar yemeği verirken, sokakta kurulan iftar sofraları vatandaşlarla dolup taşıyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 2 bin nüfuslu Kızıklı Mahallesinde iftar yemekleri hep birlikte yeniyor. İftara, mahalledeki vatandaşların yanı sıra, ilçe merkezi ve çevre mahallelerden de insanlar davet ediliyor. Çevre mahallelerden ve ilçe merkezinden gelen konuklar, mahalledeki kadınların hazırladığı kazanlar dolusu çorbadan tatlıya kadar çeşit çeşit yemekler hap birlikte yiyorlar. Yemekler, mahallenin erkekleri tarafından servis ediliyor. Bursa'dan geldiğini anlatan Ali Erkaya, “Burhaniye'nin Kızıklı köyündeyim şu an. Ramazanda bir iftarı daha bitirmiş bulunuyoruz. Hayır sahibi, köylü kardeşlerimden Allah, razı olsun, Bu gibi geleneklerin devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu gün emeği geçen bütün köylülerimize, mahalledeki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Böyle geleneklerin devam etmesini diliyorum” dedi. Cengiz Könen de, “Bu gün Kızıklı köyüne iftar yemeğine geldik. Burada böyle bir gelenek var. Köyde sırayla insanlar iftar yemeği veriyorlar. Biz de, Burhaniye'den davetli olarak buraya geldik. Bu geleneklerin yaşatılması gerçekten çok güzel. Sürmesini istiyoruz” dedi. İftar yemeğini üstlenen Halil İbrahim Bozkurt ise ”Köylülerin geleneksel olarak Ramazan ayında vermiş olduğu iftar yemeğini devam ettiriyoruz. Bu gün sıra bizdeydi. İftarı biz verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.