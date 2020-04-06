Burhaniye'de 6 bin maske dağıtıldı

İnsan sirkülasyonun yoğun olduğu semt pazarlarında yapılan uygulamada yaklaşık 6 bin adet maske dağıtıldı.

Yayımlanan genelge doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılan semt pazarlarının girişlerinde Burhaniye Belediyesi ekiplerince bir dizi ek önlemler uygulanmaya konuldu

Dezenfektan tünellerinin yerleştirildiği pazaryeri girişlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların giriş çıkışları kontrol edilirken, pazaryerine maskesiz gelen tüm vatandaşlara girişlerdeki kontrollerde tek tek maske dağıtıldı. Özellikle pazaryerlerinde uygulanacak maske dağıtımında vatandaşlar da sıklıkla denetlenecek. Denetimlerle alakalı olarak pazaryeri girişlerinde vatandaşlara yönelik maske kontrolleri yapan Zabıta ekipleri, pazar esnafını da sıkı denetime aldı. Esnafa eldiven ve maske kullanılması yönünde uyarılar yapan ekipler ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayanları da uyardı. İlçe genelinde yapılan çalışmaların halk sağlığı açısından çok önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Belediye olarak halk sağlığını çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın virüsten korunması adına tüm önlemlerimizi alıyoruz. Dezenfekte ekiplerimiz gece gündüz demeden halk sağlığı için çalışıyor. Denetimlerimizi aksatmadan uyguluyoruz. Bağış kampanyamızla da genel duyarlılık oluşturduk. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız” dedi.