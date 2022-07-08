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Burhaniye'de 60 bin çiçek dikildi

Burhaniye’de, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimine başladı.

Burhaniye'de, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimine başladı. 60 bin adet çiçek ilçenin dört bir yanını rengarenk süsledi.


Burhaniye'de, turizm sezonu başlarken, Belediye de çiçek ve süs bitkisi dikimi çalışmalarına devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin her tarafına 60 bin adet mevsimlik çiçek dikimine başladı. Ekipler, ilçenin pek çok noktasında çalışmalarını sürdürürken, 10 bin adet gül ile 50 bin adet taflan, zakkum, ceylan gözü, çalı ve çiçek türevlerinin dikimini yaptı.

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