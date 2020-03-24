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Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu. Öğretmenler Mahallesinde oturan İ.Ş, ATM'den para çekmek için polisten yardım istedi. Polis ekibi, yaşlı vatandaşa yardımcı olurken, çekilen para ve kartını da tutanakla teslim etti. Polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardım için 155, 156 ve 112 numaralı telefonları aramalarını istedi.

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