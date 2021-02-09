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Burhaniye'de 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı

Burhaniye ilçesinde, sağlık çalışanlarının ardından yaşlı vatandaşların aşılanmalarına devam ediliyor.

Dün, otobüsle ilçe merkezine getirilen 75 yaşındaki vatandaşların aşılanmalarına başlandı.


Kırsal Kuyumcu mahallesinden 1.Nolu Sağlık Ocağına gelen 15 vatandaşta aşılarını oldu. Mahalle Muhtarı Tahsin Özdemir'in öncülüğünde Sağlık Ocağına gelen vatandaşlar Aile Hekimi Hakan Yeşiltepe ve ekibi tarafından aşılandı. Aşılarını olan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. 75 yaş üzeri vatandaşların aşılarının yapıldığını anlatan Muhtar Tahsin Özdemir, “Bu gün köyümüzdeki yaşlıların aşılarını yaptırdık. Bize destek olan Kaymakam İlyas Memiş ve Büyükşehir Koordinatörü Kazım Arslan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Aile Hekimi Dr. Hakan Yeşiltepe ve İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Faruk Kendigelen'e teşekkür ediyoruz” dedi.

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