Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi

75 yaşındaki Hocaoğlu, buluşunun elektrik sıkıntısı yaşanan bu günlerde önemli olduğunu söyledi.

Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şevket Hocaoğlu 1997 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinden emekli olurken, 1980 yılında başladığı buluşlarına devam ediyor. Hocaoğlu, bu güne kadar 30 dolayında buluş gerçekleştirdi. Fotoğraf çeken top mermisinden koalisyon makasına kadar çeşitli buluşlar gerçekleştiren Hocaoğlu, 1982 yılında hazırladığı baruttan elektrik üretecek projesinin hayata geçirilmesini istiyor. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde oturan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hocaoğlu, buluşlarını Akıl adını verdiği kitapta toplarken, çalışmalarına evinde devam ediyor. Buluşunun yaşanan elektrik sıkıntısına çare olacağını anlatan Şevket Hocaoğlu, “32 sene devlet memurluğu yaptım. Türkiye'de 1982 yılında bir ara elektrik sıkıntısı vardı. Baruttan elektrik üretilmesi konusunda çalışmam oldu. Bunu Devlet Bakanlığına gönderdim. Oradan şu anda sıkıntı gitti, ihtiyaç yok diyerek gerek görmediler. Şu anda memleketimizde elektrik sıkıntısı var. Bu hayata geçerse çok faydalı olacağına inanmaktayım. 30 küsur civarındaki buluşum var. Bununla ilgili de buluş nasıl yapılır ve buluş nedir. Bunları Akıl kitabında belirttim ve piyasaya çıkarmaya karar verdim. İnşallah, baruttan elektrik enerjisi üretimi hayata geçerse memleketimiz biraz rahatlar. Eğer Bakanlık müsaade ederse bazı fabrikalar baruttan elektrik üretebilir. Doğal gazdan nasıl elektrik enerjisi ürettikleri gibi kendileri de baruttan üretmeleri mümkün olacaktır. Baruttan elektrik enerjisi üretimi gerçekleşirse, memleketimizdeki elektrik ücretlerinin düşeceğine inanmaktayım. Baruttan olduğu gibi, eğer iyi çalışılırsa dinamitten ve diğer patlayan maddelerden de elektrik üretmek mümkün olacaktır” dedi.