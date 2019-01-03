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Burhaniye'de Adramytteion sikkeleri kitapçıda tanıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Adramytteion antik kentine ait sikkeler tanıtıldı.

Dr. Özkan Arıkanturk tarafından bir kitapçıda düzenlenen tanıtım toplantısı ilgi gördü.


Edremit Körfezi kıyılarının, üç bölgeden oluşan (Troas, Mysia ve Aeolis) antik şehirlerin yer aldığı çok önemli bir yaşam alanı olduğunu anlatan Arıkantürk, yörenin kısa zamanda cazibe merkezi olacağını söyledi. Adramytteion antik kenti hakkında bilgiler veren Dr Arıkantürk, “Dönemde birçok sikke basılmış ve bunlar Nümizmatik bilimi aracılığıyla incelenmiştir. Böylece dönemin yaşamı ve uygarlığı hakkında çok önemli kaynaklar oluşmuştur, Bu tarihi buluntuların katkıları ile yöremiz cazibe merkezi haline gelecektir ” dedi.

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