Burhaniye'de Adramytteion'dan Astyra' ya Kültürel Miras Bisiklet Turu

Burhaniye ilçesi, Adramytteion'dan Astyra'ya Kültürel Miras Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapıyor. 8 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Bisiklet Turu Adramytteion Antik Kenti'nin merkezi olan Ören Mahallesinden başlayacak

Edremit Körfezinde düzenlenecek Adramytteion'dan Astyra'ya Kültürel Miras Bisiklet Turu'na Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi destek oluyor. Güre Turizm Tanıtım Derneği'nin 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlediği, Kaz Dağları Güre Bahar Şenlikleri 2022 dahilinde Ören Adramytteion Derneği ve VeloAdra Bisiklet Topluluğu öncülüğünde düzenlenen bisiklet turu, Adramytteion Antik Kenti'nin merkezi olan Ören'de bisikletlilerin buluşup hareketi ile başlayacak. Katılımın yoğun olmasını beklediklerini belirten Adramytteion Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, “Bisikletçiler, Adramytteion Antik Kenti ve Astyra Antik Kenti arasında kültürel miras farkındalığı için pedallayacaklar. Kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırmak üzere düzenlenen bu kültürel miras bisiklet turu, Balıkesir'in ve Edremit Körfezi'nin kültürel potansiyelini Adramytteion Anti Kenti ve Astyra Antik Kenti özelinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Burhaniye Ören Meydanından başlayacak etkinlik Akçay, Altınkum, Zeytinli, Kızılkeçili, Güre, Çamlıbel, Tahtakuşlar ve Güre sahiline dönüşle tamamlanacak. Bisikletçilerimiz, 42 kilometre yol kat edecekler. Katılımın yoğun olmasını bekliyoruz” dedi.