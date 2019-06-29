Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kedi kurtarma operasyonu, Kocacami Mahallesi Borazan Sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak köpeklerinin saldırısından korunmak için sokaktaki çam ağacına çıkan kedi inemedi. Kedinin ağaç üzerinde çaresiz bekleyişini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımı ile çam ağacına çıkarken, kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.