Burhaniye'de "ailemle oryantiring" şenliği

Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Ailemle Oryantiring Şenliği' düzenlenecek. İlkokul ve ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde, verimli vakit geçirmelerini sağlamak ve öğrencileri yeni bir spor dalı ile tanıştırmanın amaçlandığı kaydedildi.

Burhaniye'de Oryantiring Şenliğinin Ören de düzenleneceğini anlatan yetkililer, etkinliğin öğrencilerde, analitik düşünme, problem çözme, mantık yürütme gibi becerileri geliştireceğini anlattı. Bütün öğrencileri etkinliğe katılmaya çağıran İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Öğrencilerin oryantiring sporuna olan ilgilerini artıracak bir ortam oluşturmak istiyoruz. Düzenlenen bu etkinlikte aynı zamanda doğa ile de buluşma da sağlanacaktır. Oryantiring oyunu içerisinde doğal alanda belirli yerler çizilmiştir. Yarışmacı bu yerlere uğramak suretiyle başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmaya çalışır. Özellikle bunu gerçekleştirirken zamanla ve rakipleriyle yarışırlar. Ören'de 12 ve 21 Nisan tarihleri arasında serbest dolaşım zamanında, çocukların aileleri ile beraber katılacağı etkinliğe Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nin web sitelerinden haritasını edinen ve dijital platformdan cep telefonuna ‘İorienteering'adlı uygulamayı indirerek kullanıcı adı ve hesap oluşturan herkes katılabilir. Ödüllendirme sadece Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere yapılacaktır. Bir çeşit, doğa içerisinde oyun şeklinde sürdürülecek etkinlikte aileler de katılım sağlayacaktır. Çocuklarıyla birlikte yapacakları bu etkinlikte ebeveynlerin de oryantiring sporunu tanımaları sağlanacaktır. Etkinliğin planlanmasında Covid 19 tedbirleri kapsamında geniş önlemler alınarak en başındaki kayıt olma sürecinden, en sonundaki ödül sürecine kadar temasa engel olmak hedeflenmiştir. Hem sanal hem gerçek platformda yer alan unsurlardan faydalanılarak düzenlenen etkinlikte, Ören'de oluşturulan haritada bulunan kontrol noktalarını dijital platformdan cep telefonu ile indirilecek olan ‘İorienteering'adlı uygulama ile hedefler üzerindeki QR barkodu tarayarak bulacaklardır. Türkiye'de ilk defa okul sporları etkinlikleri olarak Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi(BİGEP) bünyesinde Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak düzenleyeceği etkinliğe bütün öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi