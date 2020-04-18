İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de AK Parti ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

AK Parti Burhaniye’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi dağıttı.

AK Parti Burhaniye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardım önceden tespit edilen dar gelirli ailelere ilçe teşkilat, gençlik ve kadın kolları üyeleri tarafından dağıtıldı.


Dün akşam Cumhuriyet, kırsalda bulunan Ağacık, Bahadınlı ve Yabancılar mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dağıtımı yapılan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vatandaşlar İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ve emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilçe başkanlıklarına gönderdiği kolilerin dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.