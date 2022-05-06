Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık

Sırayla parti binasında nöbet tutan AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de takdir topladı.

Burhaniye Ak Parti İlçe Teşkilatı yeni binasına taşınırken, yönetim kurulu üyeleri de vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek için parti merkezinde nöbet tutmaya başladı. İlçe Başkanlığında nöbet tutan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Güven Buluş, “Sorunların çözümü ve taleplerin gerçekleştirilmesi konusunda aralıksız çalışıyoruz. İlçe Başkanlığı aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelerde bulunuyoruz. Bu görevi severek yerine getiriyoruz. Burhaniye halkına hizmet etmek üzere İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yoğun bir çalışma ve gayret içinde çalışıyoruz” dedi.