İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Ak Partililer geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Burhaniye AK Parti İlçe Teşkilatı yöneteim kurulu üyeleri, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gören 7 yaşındaki Zeynep Bülbül’ü ziyaret etti.

Burhaniye AK Parti İlçe Teşkilatı yöneteim kurulu üyeleri, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gören 7 yaşındaki Zeynep Bülbül'ü ziyaret etti.


İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Bahadınlı mahallesinde Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanı Güven Buluş ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Halide İkbal Adaş, Sever Bülbül'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Baba Hasan Bülbül de, her zaman ilçe teşkilatın yanlarında olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.