İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Ak Partililer maske dağıttı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, korona virüse karşı yoğun tedbirler alınırken, Ak Parti İlçe yönetimi de ilçe pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, korona virüse karşı yoğun tedbirler alınırken, Ak Parti İlçe yönetimi de ilçe pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Ak Parti İlçe Başkanı Av.Feridun Soykök, İlçe Başkan Yardımcıları Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş ile Ak Parti Gençlik Kolları yöneticileri, yüzlerce vatandaşa maske ulaştırdı.


İlçe Pazarı girişinde stant kuran Ak Partililer, vatandaşlara maske ile dezenfektan malzeme dağıtımında bulundu. Maske ve dezenfektan alan vatandaşlar. İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök ve diğer yöneticilere teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, “İlçe halkının bu hizmetten memnun olduklarını gördük. Bunun için, süreç boyunca bu tür hizmetleri devam ettirmek istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.