Burhaniye'de Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması ödül töreni

Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende öğrencilerin ödülleri, Kaymakam İlyas Memiş başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından verildi.

Burhaniye'de ilk ve ortaokullar arasın da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Mangala, Pertago, Reversi, Küre ve Kulami gibi oyunların yer aldığı yarışmalara 94 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere, akıllı saat ve Akıl ve Zeka Oyunları Seti hediye edildi. Yarışma sonunda her oyunun birincisi olan toplam öğrencinin 10-11 Mayısta Balıkesir de yapılacak il seçmelerine katılacakları açıklandı. Ödül törenine Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, Belediye Başkanı V. Songül Kumkumoğlu, İlçe Milli Eğitim V. Şube Müdürü Bülent Akmeşe, Şube Müdürü İzettin Zengin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.