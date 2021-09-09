Burhaniye'de Ali Altay rüzgarı esti

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Anadolu Rock Müziğinin güçlü sesi Ali Altay söylediği bir birinden güzel şarkılar ve sahne performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Altay, Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço ve Edip Akbayram gibi usta isimlerin sevilen şarkılarını izleyiciler ile beraber seslendirdi.

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncı yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenler de spor ve halkoyunları gösterileri ile geçit töreni yapıldı. Akşam da, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Ali Altay konseri yaklaşık 3 bin kişiyi buluşturdu. Konseri, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcı Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar izledi. Konseri izleyen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla sanatçı Ali Altay'a eşlik etti. Altay, Burhaniyelileri coşturdu. Konserin sonunda sanatçı Ali Altay ve ekibine teşekkür plaketi veren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konseri izleyen vatandaşlara da teşekkür etti.