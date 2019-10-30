Burhaniye'de amatörlerin fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin (ZEYFOD) düzenlediği fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü. Kuvvayı Milliye Müzesindeki serginin açılışını Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaparken, sergide 46 fotoğraf yer aldı.

Burhaniye'de 19 yıldan bu yana faaliyet gösteren ZEYFOD, değişik yerlere fotoğraf çekim gezileri düzenlerken, her yıl fotoğraf sergisi açmayı da gelenek haline getirdi. Serginin açılışını yapan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ZEYFOD Başkanı Dr. İbrahim Baylav ve üyeleri kutlarken, sanata ve kültüre önem verdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Dr. İbrahim Baylav da, kendilerine destek olan Başkan Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti. Dr. İbrahim Baylav, sergide 46 fotoğrafın yer aldığını anlatırken, serginin iki hafta açık kalacağını söyledi. Sergiyi ilk günden çok sayıda sanatsever gezerken, amatörler kendi çektikleri fotoğrafları tanıttı. Fotoğraf çekmeyi sevdiğini anlatan Beyhan Oğuz, “Her yıl bir yerlere gidip fotoğraflar çekiyoruz. Fotoğraf çekmeyi çok seviyoruz. Bu bizim için terapi oluyor. Herkese tavsiye ederim” dedi. Diş Hekimi Tolga Özmen de,” Amatör arkadaşlarımız profesyonel ayarında fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraflarımız ilgi gördü. Herkesi sergimize bekliyoruz” dedi. Herkesin bir sanat dalı ile uğraşmasını isteyen Edremitli iş adamı İbrahim Elman da, “Herkes bir sanatla uğraşmalı. Ben fotoğraf çekerken bütün stresimden kopup sadece fotoğrafa odaklanıyorum. Bana meditasyon oluyor . 1967 yılından beri fotoğraf çekiyorum. Şimdilerde de gençlere yardımcı oluyorum” dedi.. ZEYFOD Başkanı Dr. İbrahim Baylav ise, “Derneğimiz 2001 yılında kuruldu. 19 yıldan beri değişik yerlerde fotoğraf çekiyoruz. Günlük stres ve kaygılarımızı fotoğraf çekerek atıyoruz. Bunu herkese tavsiye ediyoruz. Sergimizde 46 fotoğraf yer alırken, sergi 15 gün açık kalacak. Derneğimizde değişik meslek gruplarından 56 üyemiz bulunmaktadır. Fotoğraf çekimlerine ve sergilere devam edeceğiz” dedi.