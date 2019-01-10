Burhaniye'de ambulans şoförü Bayraktar bağımsız başkan adayı oldu

Burhaniye ilçesinde, Ambulans şoförü Nuri Bayraktar, Balıkesir'de ilk bağımsız belediye başkanlığı adaylığını açıklayan isim oldu. 52 yaşında 3 çocuk babası Bayraktar, Burhaniye Devlet Hastanesindeki görevinden istifa ederken, 30 yıldır Burhaniye de yaşadığını ve sorunların çözümüne talip olduğunu söyledi.

Burhaniye Devlet Hastanesinin sevilen ambulans şoförlerinden Nuri Bayraktar, 31 Mart seçimleri için ilk bağımsız adaylığını açıklayan isim oldu. Burhaniyelilere güvendiğini anlatan Bayraktar, sosyal belediyeciliğe önem vereceklerini söyledi. Özel sektörle işbirliği yaparak istihdam sağlamayı amaçladığını anlatan Bayraktar, “Aslen Trabzonluyum. Ancak, 30 yıldır Burhaniye de oturuyorum. Bunun için de sorunları yakından biliyorum. Bunun için aday oldum. İlçemizde otopark sorunu çok büyük. Bunu önlemeye yönelik çalışmalarımız olacak. Şu anda mevcut bulunan sebze pazarının olduğu yere 3 katlı pazar yeri yapacağım. Kırsal mahallerimizle ilgili de önemli projelerimiz olacak. İşsizliği önlemek için özel sektörde işbirliği yaparak istihdam sağlayacağım. Projelerimi anlatabilmek için gidilmedik kapı sıkmadık el bırakmayacağım. Bu günden itibaren çalışmalarıma başladım. İlçemize yararlı olacağıma inanıyorum” dedi. Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağımsız başkan adayı olan Mustafa Kaşkaş'da Bayraktar'a destek için ilçeye geldi. Kaşkaş, hemşerisi olan Bayraktar'ın başarılı olacağına inandığını söyledi.