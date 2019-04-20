Burhaniye'de Anaokulunda Bilim Fuarı coşkusu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu'nun düzenlediği ‘Bunlar hep bilim” adlı etkinlik yoğun ilgi gördü. Bahçelievler İlkokulu Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Okulun Kelebekler Sınıfının, öğretmenleri Ezgi Yeleğen'in öncülüğünde yılbaşından bu yana hazırlandıkları stantlar yoğun ilgi görürken, küçük öğrenciler stantları ile ilgi bilgiler verdi. Küçük öğrencilerin anlatımları ziyaretçileri hayran bıraktı. Stantlarda, ziyaretçilere bilgi veren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden Naz Ada Balcı, “Kalp boncuklarımız vücudumuzda bir sıyrık olursa oraya hemen yara kabuğu yapıyorlar. Akyuvarlarımız ise, bizim vücudumuzdaki mikroplarla savaşıp bizi koruyorlar. Akyuvarlarımız bizim vücudumuza oksijen veriyorlar” dedi. Kıvanç Sekmen de, ”Gece ile gündüzün oluşumu, dünyanın kendi etrafında dönüşü sonucu gerçekleşir. Dünya güneşe dönük olan tarafını aydınlatır. Bende bunları anlattım” dedi. Hatice Azra Özel ise, “Benim konumda mevsimlerin oluşumu. Dünya güneşin etrafında dolaşarak mevsimler oluşur. 4 tane mevsim vardır” diye konuştu. Sene başındın beri hazırlandıklarını anlatan Öğretmen Ezgi Yeleğen de, ”Kelebekler Sınıfı olarak ‘Bunlar hep bilim' projesi adı altında bir proje başlattık. Projeye velilerin katılımını sağladık. Projemizde, çocuklarda merak duygusunu uyandırmayı ve araştırarak bilgiye erişmelerini amaçladık. Ailelerin eğitim sürecine katılımını sağladık. Çocukların diğerlerinin önünde, başkalarının önünde kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, bu becerileri geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaya çalıştık. Etkinliğimiz ilgi gördü. Katılım gösteren herkese, bütün velilerimize, okul müdürümüze ve müdür yardımcımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.