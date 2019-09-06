Burhaniye'de anlamlı belge töreni

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün, Sekiz Eylül İlkokulu'nda yaz kursları kapsamında düzenlediği Kur'an okuma ve Elif Ba kursu tamamlanırken, kursu bitiren öğrencilere törenle belgeleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin de katıldığı törende coşku yaşandı.

Sekiz Eylül İlkokulu'nda Haziran ayında başlayan Kur'an okuma ve Elif Ba kursu tamamlandı. 20 öğrencinin katıldığı kursun öğretmenliğini Beyzanur Görmüş yaptı. Düzenlenen törende Kur'an okuyan öğrenciler, ilahiler de seslendirdi. Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı törende coşku yaşandı. Belgelerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar, Kurs Öğretmeni Beyzanur Görmüş ve velilerinin elinden alan öğrenciler mutlu oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kurs öğretmeni Beyzanur Görmüş, öğrenciler ve öğrenci velilerine teşekkür etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, yaz kurslarının yoğun ilgi gördüğünü anlatırken, kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalıştıklarını söyledi.