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Burhaniye'de aracın motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren kediyi itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu, Hacıahmet Mahallesi Doğan Sokakta yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 PR 6534 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzunca bir uğraşının ardından kediyi girdiği yerden çıkarmayı başardı. Yapılan incelemede yaralanmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.

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