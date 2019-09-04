Burhaniye'de arazi yangınında mandalina ağaçları zarar gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir mandalina bahçesi 3 hafta aradan sonra ikinci defa yanarken, yangında onlarca ağaç zarar gördü.

Ören Mahallesinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanındaki mandalina bahçesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yol kenarındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını iki saatlik müdahalenin ardından söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangında onlarca mandalina ağacının alevlerden etkilendiği öğrenildi. Aynı yerde 14 Ağustosta çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar görmüştü.