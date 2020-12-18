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Burhaniye'de arı hırsızı jandarmadan kaçamadı

Burhaniye ilçesinde, arıcıların korkulu rüyası olan kovan hırsızını jandarma yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, dün sabah 5.45 devriye görevini icra eden jandarma timi, yolda gördüğü 10 YM 322 plakalı kamyonetten şüphelenince aracı durdurmak istedi. Jandarmayı görünce kaçan araç takip sonucu Cumhuriyet Mahallesinde durduruldu. Kamyonetin kasasındaki brandayı kaldıran jandarmalar arı kovanlarını ortaya çıkardı. Araç sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken, arı kovanlarının Mehmet Ali Keskin'e ait olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 55 bin 200 lira olan 46 kovan sahibine teslim edildi. Zanlının sorgusu sürüyor.

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