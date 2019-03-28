Burhaniye'de Arkeopark Projesi için düğmeye basıldı

Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın talimatı ile hazırlanan “Arkeopark projesi” ile Ören Mahallesine Adramyttieon Antik Kenti ve arkeolojik kazıları ile yöreye kazandırdığı tarihsel ve arkeolojik kimliğe uygun arkeolojik temalı bir park yapılması planlanıyor. Arkeoparkların dünyada da yeni gelişen bir kavram ve uygulama olduğunu belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Türkiye'de de halen hepsi tasarım ve uygulama aşamasında olan az sayıda örnek bulunmaktadır. Bu çerçevede, Ören Arkeopark da Türkiye'de ki öncü uygulamalarımızdan biri olacak. Tasarım çalışmalarıyla arkeolojik mirası ön plana çıkararak sergileme alanları ve ilgili kamusal alanlar oluşturulacak Proje kapsamında, Açık ve Kapalı Sergileme Alanları, Amfi Tiyatro, Oturma Köşeleri, Çocuklar için Eğitici-Öğretici Oyun Alanları, Yeme-İçme ile Alışveriş Mekânları hazırladık” dedi.