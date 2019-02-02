İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de askıda çorap uygulaması ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Ören Camii’nde iki yıl önce başlatılan askıda çorap uygulaması ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Ören Camii'nde iki yıl önce başlatılan askıda çorap uygulaması ilgi gördü. İmam Kadir Özdemir, cami cemaatinin uygulamaya büyük destek olduğunu söyledi.


İlçenin turistik Ören Mahallesi'ndeki camide yaz aylarında bazı vatandaşların camiye çorapsız geldiğini gören imam Kadir Özdemir'in başlattığı askıda çorap uygulaması iki yıldan bu yana devam ediyor. Caminin girişine asılan çoraplar ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından giyilirken, cami cemaati de uygulamaya büyük destek oldu. Askının hiç boş kalmadığını anlatan Kadir Özdemir, “Burası denize yakın olduğu için özellikle yaz aylarında denizden çıkan bazı vatandaşlar camiye çorapsız geliyordu. Biz de böyle bir uygulama başlattık. İki yıldır sürdürüyoruz. Uygulamaya cemaatimiz büyük destek oluyor. Askımız hiç çorapsız kalmıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.