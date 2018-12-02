Burhaniye'de Ataş, genç güreşçileri sevindirdi

Güreş Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Raşit Ataş, Milli Güreşçi Aslan Seyhanlı ve Züref Sofuoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Burhaniye ilçesindeki küçük güreşçileri ziyaret etti.

Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren küçük sporcularla sohbet eden Ataş, Aslan Seyhanlı ve Züref Sofuoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Balıkesir'de 17 güreş takımı olduğunu anlatan Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Raşit Ataş, ata sporu olan güreşi yaşatacaklarını söyledi.

Sporculara eşofman takımı hediye eden ve baklava ikram eden Ataş'a teşekkür eden Aslan Seyhanlı, “ Burada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu anda 40 sporcu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada kimseden herhangi bir ücret alınmıyor. Kaymakamımız Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, bizlere büyük destek olmaktadır. Velilerden çocuklarını daha çok göndermelerini bekliyoruz. Bu çocukların arısından Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkacaktır. Buna inanıyoruz” dedi.