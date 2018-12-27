Burhaniye'de Atatürk MTAL Beslenme Dostu Okul oldu

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle çalışmalarını yürüttüğü Beslenme Dostu Okul Projesi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İlknur Ege ve Fatih Telli ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Çiler Erkan'dan oluşan Beslenme Dostu Okul Proje Ekibi tarafından 26 Aralık 2018 günü yapılan denetimler sonucu 100 üzerinden tam puan alan Atatürk MTAL, Beslenme Dostu Okul unvanı aldı. “Temiz Okul ve Sağlıklı Okul” ilkesi ile hareket ettiklerini belirten Okul Müdürü Mehmet Bicik, “Beslenme Dostu Okul projesini uygulamaya başladığımız bu süreçte, öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için çaba gösterdik. Sağlıklı Beslenme ile ilgili panolar hazırlayıp seminerler düzenleyen Beslenme Dostu Okul Projesi Ekibimiz, sabahları yapılan spor faaliyetleri ile de hareketli yaşama dikkat çektiler. Beslenme Dostu Okul Projesi çalışmalarında emeği geçen tüm okul personelimize, velilerimize, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.