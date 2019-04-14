Burhaniye'de Atatürk'ün ilçeye gelişinin 85.yılı kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Atatürk'ün ilçeye gelişinin 85.yıldönümü törenlerle kutlandı. Eski Kütüphane önünde toplanan kalabalık, bando eşliğinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanına kadar yürürken, meydandaki törenlerde de büyük coşku yaşandı.

Meydana gelen kalabalık, Kaymakam Hüseyin Öner'in anıta çelenk koymasının ardından hep birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşımızı okudu. Günün anlam ve önemini Tarih Öğretmeni Cafer Yıldız anlatırken, öğrencilerde şiirler okudu. Kortej yürüyüşünde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu bandosu çaldı. Törende, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Grubunun oynadığı zeybek de büyük alkış aldı Törenin sonunda görev alanları kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu gün devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemizse gelişinin 85.yılını kutladık Törende. Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu bando ekibi ve Belediye Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin oyunları törenlere renk kattı. Vatandaşlarımızın katılımı da çok güzeldi. Ben, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu bandosu ile Gençlik Merkez halk oyunları ekibine ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Törenlere Kaymakam Hüseyin Öner'in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile daire müdürleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum örgütü başkanları ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Öner ve protokol üyeleri tören sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.